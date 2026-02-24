Супермодель Синди Кроуфорд показала, как отпраздновала 60-летие в компании родных сестер и мамы

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд организовала в честь своего дня рождения вечеринку для близких и друзей в Майами. Она выбрала для празднования черный комбинезон с одной бретелькой, который дополнила жакетом.

Синди Кроуфорд с друзьями / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд исполнилось 60 лет / © Instagram Синди Кроуфорд

А затем встретилась за ужином со своими сестрами и мамой в Нейплсе, штат Флорида. На фото модель была запечатлена в джинсах, льняном жакете и замшевых лоферах. Рядом с ней две ее сестры — Даниэлла и Крис, и мама.

Синди Кроуфорд с сестрами и мамой / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд исполнилось 60 лет / © Instagram Синди Кроуфорд

Маме Синди Кроуфорд — Дженнифер Сью — в прошлом году исполнилось 79 лет. Несмотря на всемирную известность своей дочери, она ведет относительно скромную жизнь и активно участвует в жизни своих детей и внуков. Модель неоднократно в интервью выражала благодарность своей матери за поддержку и мудрые советы, а также утверждала, что она всегда была для нее примером естественной красоты и силы характера. И даже делилась словами мамы: «Лицо, которое у тебя в 25 лет — это лицо, которое дал тебе бог, а лицо после 50 — которое ты заслужила».

Ранее, напомним, супермодель Синди Кроуфорд показала, как выглядела 10 лет назад. Она почти не изменилась.