Супермодель Синди Кроуфорд показала, как отпраздновала 60-летие в компании родных сестер и мамы
20 февраля известная модель праздновала свой юбилей.
Американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд организовала в честь своего дня рождения вечеринку для близких и друзей в Майами. Она выбрала для празднования черный комбинезон с одной бретелькой, который дополнила жакетом.
А затем встретилась за ужином со своими сестрами и мамой в Нейплсе, штат Флорида. На фото модель была запечатлена в джинсах, льняном жакете и замшевых лоферах. Рядом с ней две ее сестры — Даниэлла и Крис, и мама.
Маме Синди Кроуфорд — Дженнифер Сью — в прошлом году исполнилось 79 лет. Несмотря на всемирную известность своей дочери, она ведет относительно скромную жизнь и активно участвует в жизни своих детей и внуков. Модель неоднократно в интервью выражала благодарность своей матери за поддержку и мудрые советы, а также утверждала, что она всегда была для нее примером естественной красоты и силы характера. И даже делилась словами мамы: «Лицо, которое у тебя в 25 лет — это лицо, которое дал тебе бог, а лицо после 50 — которое ты заслужила».
