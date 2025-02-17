Супермодель Синди Кроуфорд показала первое совместное фото с мужем, сделанное 30 лет назад

Звезда опубликовала романтичный архивный снимок.
В честь прошедшего Дня святого Валентина 58-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – решила показать своего "Валентина". В своем Instagram она опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена со своим тогда еще будущим мужем Рэнди Гербером.
"Наша первая совместная фотография. Спустя столько лет ты все еще мой веселый Валентин", - написала Синди под фото.
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Они познакомились в начале 90-х, тогда модель еще была замужем за Ричардом Гиром, а бизнесмен встречался с другой женщиной. Долгое время они были просто друзьями, а после развода Кроуфорд в 1995 году их отношения переросли в романтические. В 1998 году Синди и Рэнди поженились. У пары есть двое детей – сын Пресли Гербер и дочь Кайя Гербер, которые пошли по следам своей знаменитой мамы и стали моделями.
Ранее, напомним, Синди Кроуфорд в мини-шортах похвасталась стройными ногами – она повторила свой культовый образ из популярной рекламы.
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