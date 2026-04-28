Супермодель Синди Кроуфорд поздравила мужа с 64-летием и показала его пляжное фото
Звезда поделилась серией снимков из семейного архива.
60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд опубликовала в своем Instagram серию фотографий со своим мужем Рэнди Гербером, которому 27 апреля исполнилось 64 года. На одном из снимков он запечатлен в одних шортах на пляже. Мужчина находится в отличной физической форме.
На других фото он позировал в ресторане с бургером, во время игры в теннис, а также в деловом темно-синем костюме.
«С днем рождения мужчину, который наслаждается жизнью на полную и при этом отлично выглядит! Я тебя люблю, Рэнди!» — написала Синди под публикацией.
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Они познакомились в начале 90-х, тогда модель еще была замужем за Ричардом Гиром, а бизнесмен встречался с другой женщиной. Долгое время они были просто друзьями, а после развода Кроуфорд в 1995 году их отношения переросли в романтические. В 1998 году Синди и Рэнди поженились. Они воспитывают двух детей — 26-летнего Пресли и 24-летнюю Кайю, которые пошли по стопам мамы и стали тоже моделями.
Ранее, напомним, Синди Кроуфорд показала, как отпраздновала 60-летие в компании родных сестер и мамы.