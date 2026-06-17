Синди Кроуфорд / © Associated Press

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60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд в выпуске подкаста Gloss Angeles заявила, что в ближайшее время не собирается делать подтяжку лица. «Мне не 20, и никто не ожидает, что я буду выглядеть так же, как в 20», — сказала она.

Однако Синди призналась, что иногда у нее возникает соблазн сделать подтяжку лица, особенно когда она видит удачные результаты у других женщин. Но у нее есть давний «договор» с подругой: они пообещали друг другу не делать фейслифтинг: «У меня есть своего рода договоренность с моей подругой, которая работала визажистом. Сейчас она, можно сказать, на пенсии. Ее зовут Соня Кашук. Она одна из моих самых старых подруг, и мы обе говорим: „Мы же этого делать не будем, правда? Мы этого делать не будем“.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

По словам Кроуфорд, ее муж Рэнди Гербер тоже против пластической операции и всегда говорит ей: «Ты прекрасно выглядишь!». Она добавила, что он даже предпочитает видеть ее без макияжа.

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При этом модель подчеркнула, что не осуждает тех, кто решается на пластическую хирургию. Она считает, что это личный выбор каждого.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди рассказала, что использует менее инвазивные методы ухода: лазерные процедуры; плазмотерапию, массаж лица. К тому же стала реже делать классические косметологические процедуры, чем раньше.

Напомним, ранее 55-летняя актриса Дениз Ричардс призналась, что сделала подтяжку лица, и продемонстрировала свой «новый» образ во время своего выхода в свет.

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