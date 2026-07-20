Супермодель Жизель Бундхен показала, как отдыхает на Таити с тремя детьми и возлюбленным

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

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46-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен опубликовала в Сети серию ярких фото с отдыха на острове Таити, что в Тихом океане. Компанию в отпуске ей составили трое ее детей — 16-летний сын Бенджамин, 13-летняя дочь Вивиан и полуторагодовалый сын Ривер, а также ее возлюбленный — а по некоторым слухам, уже и муж — 39-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте.

Хоаким Валенте с сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

«Какое особенное место», — подписала она фото.

На снимках ее старшие дети позировали в обнимку, а также в компании младшего брата.

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Дети Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Дети Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Сама же модель сверкнула загорелой фигурой в белом бикини, а также в обтягивающем платье.

© Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

Ранее, напомним, Жизель Бундхен позировала в платье с экстремально высоким разрезом.

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