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- Шоу-бизнес
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Супермодель Жизель Бундхен позировала в платье с экстремально высоким разрезом
Звезда снялась в новой фотосессии для известного глянца.
45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен стала главной звездой нового номера журнала W Magazine. Последний раз она появлялась на его страницах почти 20 лет назад, поэтому для нее это съемка стала особенной.
На обложке журнала бразильянка позировала в стильной черной блузке Celine и с ярким колье на шее с металлическими подвесками. Ее волосы были собраны в тугой хвост, а в макияже акцент сделан на красной помаде.
Одним из самых ярких в этой съемке стал образ Жизель в асимметричном черном платье Gucci с экстремально высоким разрезом аж до талии.
В интервью журналу Бундхен рассказала про свою фирменную «лошадиную» походку, детство в Бразилии и фотосессии, которые помогли определить ее карьеру.
Отметим, карьера Жизель началась в 14 лет, когда ее заметил скаут в ресторане быстрого питания. С 2002 по 2016 год она возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes.
Сейчас модель стала реже появляться на страницах глянца и выходить в свет. Она занята воспитанием детей. Год назад Бундхен в третий раз стала мамой — она родила сына. Отцом ребенка является ее бойфренд (и по слухам, уже муж) — 38-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года. Также Жизель воспитывает еще двух детей — 16-летнего сына и 13-летнюю дочь от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди.