Супермодель Жизель Бундхен рассказала о своей фирменной «лошадиной» походке

Жизель Бундхен в W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

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45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен стала главной звездой нового номера журнала W Magazine. В интервью журналу Бундхен рассказала про свою фирменную «лошадиную» походку, детство в Бразилии и фотосессии, которые помогли определить ее карьеру.

Жизель Бундхен в W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

«Лошадиная походка» (англ. horse walk) — это знаменитый стиль дефиле супермодели Жизель Бюндхен, который стал ее визитной карточкой. Суть заключается в агрессивном шаге от бедра с высоким подниманием коленей крест-накрест, когда стопы ставятся практически на одну линию перед собой.

«Я выросла в Бразилии, всегда была связана со спортом и своим телом, и, возможно, именно поэтому у меня была такая походка. У меня 7-й (40-41-й — Прим. Ред.) размер обуви и рост 178 см, так что это также помогло мне сохранять равновесие на очень высоких каблуках. Думаю, „лошадиная“ походка стала популярной, потому что в ней есть сила. Для меня дефиле на подиуме никогда не было просто вопросом одежды — это был вопрос уверенности в себе», — рассказала Жизель.

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Жизель Бундхен в W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Отметим, карьера Жизель началась в 14 лет, когда ее заметил скаут в ресторане быстрого питания. С 2002 по 2016 год она возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes.

Напомним, ранее Том Брэди показал фото с подросшими детьми от супермодели Жизель Бундхен.

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