44-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – стала мамой в третий раз, об этом сообщают западные СМИ. Отцом ребенка является ее бойфренд – 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года.

Кто родился у пары, не сообщается. Однако отмечается, что и модель, и новорожденный ребенок чувствуют себя отлично.

instagram.com/gisele

Отметим, Жизель уже воспитывает двух детей – 15-летнего сына Бенджамина и 12-летнюю дочь Вивиан от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди, а для Хоакима это первенец.

Жизель Бундхен/instagram.com/vaara_studio/

Напомним, о третьей беременности Жизель Бундхен стало известно в октябре. Официально модель не подтверждала свое интересное положение, однако неделю назад опубликовала в Сети видео, в котором засветила свой беременный живот.

instagram.com/gisele

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