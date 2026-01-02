Супермодель Жизель Бундхен впервые показала, как выглядела во время своей третьей «тайной» беременности

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен в феврале 2025-го родила своего третьего ребенка — мальчика. Его отец — ее бойфренд 38-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте, за которого она недавно вышла замуж.

Свой третью беременность модель скрывала, никак не комментировала слухи и не попадала в объективы папарацци. И вот в честь Нового года и поведения итогов она решила показать, как выглядела в то время.

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

На одном из фото она позировала с Хоакимом, который положил руку на ее беременный живот.

Также она опубликовала снимки своего младшего ребенка со своими старшими детьми. Напомним, Жизель уже воспитывает двух детей — 15-летнего сына Бенджамина и 12-летнюю дочь Вивиан от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди.

Ранее супермодель Жизель Бундхен показала фото со своей сестрой — они близнецы.