Супермодель Жизель Бундхен впервые показала, как выглядела во время своей третьей «тайной» беременности
Почти год назад звезда стала мамой в третий раз.
45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен в феврале 2025-го родила своего третьего ребенка — мальчика. Его отец — ее бойфренд 38-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте, за которого она недавно вышла замуж.
Свой третью беременность модель скрывала, никак не комментировала слухи и не попадала в объективы папарацци. И вот в честь Нового года и поведения итогов она решила показать, как выглядела в то время.
На одном из фото она позировала с Хоакимом, который положил руку на ее беременный живот.
Также она опубликовала снимки своего младшего ребенка со своими старшими детьми. Напомним, Жизель уже воспитывает двух детей — 15-летнего сына Бенджамина и 12-летнюю дочь Вивиан от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди.
Ранее супермодель Жизель Бундхен показала фото со своей сестрой — они близнецы.