Супермодель Жизель Бундхен вышла замуж за тренера по джиу-джитсу

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен, по сообщениям People, 3 декабря этого года вышла замуж. Ее избранником стал бойфренд и отец ее третьего ребенка — 38-летний инструктора по джиу-джитсу Хоаким Валенте, с которым она встречается с июня 2023 года.

Пара поженилась у себя дома на небольшой закрытой церемонии в кругу близких друзей и родственников. Ни супермодель, ни ее представители никак не комментировали это событие.

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Отметим, в феврале этого года Жизель Бундхен стала мамой в третий раз. Модель родила мальчика. По традиции Жизель дала ему двойное имя, и если первое все еще не известно, то второе такое: Ривер (в переводе с англ. — «река»). Отметим, модель уже воспитывает двух детей — 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди, с которым она развелась в 2022-м после 13 лет брака. У детей также есть вторые имена, связанные с водой — Бенджамин Рейн («дождь») и Вивиан Лейк («озеро»).

Жизель Бундхен с младшим сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

