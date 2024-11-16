Супермодели на подиуме: модельер Эли Сааб провел грандиозный показ в Саудовской Аравии

Это шоу было не менее грандиозным, чем вручение премии "Оскар".
Модельер Эли Сааб - основатель одноименного бренда - решил отпраздновать по полной 45-ю годовщину своего Модного дома. Грандиозное мероприятия с показом и концертом, в духе шоу Victoria's Secret, состоялось в Саудовской Аравии.
Показ получил название 1001 Seasons of Elie Saab, посетило его 900 гостей, и в нем приняло участие 90 моделей, которые продемонстрировали 300 образов. Главной изюминкой шоу стало то, что в нем приняли участие супермодели.
Ниже вы можете рассмотреть образы каждой звезды.
Стелла Максвелл
Изабели Фонтана
Адриана Лима
Кэндис Свейнпол
Хелена Кристенсен
Ева Герцигова
Читайте также:
- Аксессуары на холодный сезон 2024-2025: Андре Тан назвал топ-5 самых стильных вещей
- Сумка, о корой почти не говорят: любимый аксессуар Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"
- Желтое платье Линды Евангелисты: уникальный наряд, который делал супермодель 90-х счастливой