Супермодели на подиуме: модельер Эли Сааб провел грандиозный показ в Саудовской Аравии

Это шоу было не менее грандиозным, чем вручение премии "Оскар".

Модельер Эли Сааб - основатель одноименного бренда - решил отпраздновать по полной 45-ю годовщину своего Модного дома. Грандиозное мероприятия с показом и концертом, в духе шоу Victoria's Secret, состоялось в Саудовской Аравии.

Показ получил название 1001 Seasons of Elie Saab, посетило его 900 гостей, и в нем приняло участие 90 моделей, которые продемонстрировали 300 образов. Главной изюминкой шоу стало то, что в нем приняли участие супермодели.

Ниже вы можете рассмотреть образы каждой звезды.

Стелла Максвелл

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Изабели Фонтана

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Адриана Лима

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Кэндис Свейнпол

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Хелена Кристенсен

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Ева Герцигова

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

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