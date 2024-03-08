Супермодели в реальной жизни: Жизель Бундхен запечатлели на прогулке с дочерью

Жизель была со своей 11-летней дочерью Вивиан. Девочка была одета в голубую футболку и короткие черные шорты, а обута в черные кроссовки. У нее на коленях были специальные наколенники, похоже, Вивиан возвращалась с тренировки. Волосы девочки были распущены и слегка развивались, а в руках у нее была бутылка с водой.

Жизель Бундхен с дочерью Вивиан / Фото: Getty Images

Жизель была в белой обтягивающей майке и синих джинсах-клеш. У нее через плечо висела маленькая серая сумка на ремешке-цепочке, а обута она была в кожаные коричневые сандалии. Длинные светлые волосы модели были распущены, на лице не было макияжа, а на шее сверкала тонка золотая цепочка с маленьким кулоном.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

А недавно мы показывали вам, как выглядит новая фотосессия Жизель Бундхен. Она стала главной звездой промокампании бренда известного тунисского дизайнера Аззедина Алая.

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