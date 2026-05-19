Шоу-бизнес
Супруги Алисия Викандер и Майкл Фассбендер вышли вместе на фотокол в Каннах

Одна из самых известных актерских пар снова сыграла в одном фильме, который презентовали на Лазурном побережье.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер / © Associated Press

Супруги актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер появились вместе на публике. Они посетили фотокол к южнокорейскому фильму «Надежда», в котором оба сыграли.

Образы у Алисии и Майкла были в одном стиле, ведь оба выбрали ансамбли в молочных оттенках. Алисия, как амбассадор Louis Vuitton, выбрала снова образ от этого знаменитого французского бренда и он включал длинное платье дополненное лаконичным поясом. Также актриса собрала волосы в пучок и обула босоножки. Майкл же надел футболку, свободный жакет с пуговицами и черные брюки.

Также пара вместе вышла на красную дорожку мероприятия. Алисия снова была в молочном платье, но уже без рукавов и с прозрачными вставками на юбке, а ее муж надел классический смокинг с галстуком-бабочкой.

В кино они вместе снимаются не впервые, ведь познакомилась пара именно на съемочной площадке фильма «Свет между двух океанов». Они поженились на Ибице 14 октября 2017 года и имеют двух сыновей.

