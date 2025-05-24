Супруги Мирошниченко и Светлана Тарабарова: звезды со своими детьми посетили премьеру фильма «Лило и Стич»

Премьера фильма «Лило и Стич»

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В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся допремьерный показ игровой адаптации культовой анимации Disney - "Лило и Стич" . Мероприятие посетили звездные гости: ведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной и детьми, ведущий Анатолий Анатолич, певицы Светлана Тарабарова, Анна и Ангелина Завальские, хореограф Илона Гвоздева, футболисты киевского «Динамо» Александр Пихаленок и Максим Брагару, актриса Евгения Мякенька и другие.

Тимур и Инна Мирошниченко, Светлана Тарабарова, Анна и Ангелина Завальские/Фото Кирилл Авраменко

Илона Гвоздева/Фото Кирилл Авраменко

Светлана Тарабарова/Фото Кирилл Авраменко

Анна и Ангелина Завальские/Фото Кирилл Авраменко

На ивент также пришли актеры дубляжа, которые исполнили главные роли в фильме — Кира Котляр, которая озвучила Лило, и Павел Скороходько, чьим голосом говорил в украинском переводе Стич.

Перед просмотром фильма гости мероприятия погрузились в настоящую атмосферу Гавайев. Студия Moana Hula исполнила любимый танец Лило – гавайскую гулу. После этого все желающие приобщились к мастер-классу, во время которого учились делать традиционные движения гавайцев. На отдельных локациях дети и взрослые могли сплести цветочные украшения и поиграть на аутентичных гавайских музыкальных инструментах — бамбуковых палочках пуили, кокосовых маракасах, барабане из тыквы и укулеле.

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Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Екатерина Никитина/Фото Кирилл Авраменко

Нателла Кирс/Фото Кирилл Авраменко

Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Ольга Федорущенко/Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

Это трогательная история о гавайской 6-летней девочке Лило и ее инопланетном друге Стиче. Она — о родственных связях, любви, поддержке и настоящей дружбе.

Лило после потери родителей живет с сестрой Нани. Однажды она находит пришельца из космоса, созданного как боевое оружие, и называет его Стичем. Так начинается их общее происшествие, наполненное вызовами и теплом. Это ремейк одноименного мультфильма 2002 года.

Фильм "Лило и Стич" уже в украинском прокате.

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