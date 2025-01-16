Супруги Мирошниченко и Светлана Тарабарова: звезды со своими детьми посетили премьеру франшизы "Приключения Паддингтона"

В кинотеатре Multiplex, в ТРЦ Respublika Park, состоялся эксклюзивный допремьерный показ третьей части приключенческой франшизы об известном мишке – "Приключения Паддингтона в Перу".

Мероприятие посетили Тимур и Инна Мирошниченко с детьми, певица Светлана Тарабарова с дочерью, телеведущие Екатерина Осадчая и Вячеслав Соломко, хореограф Илона Гвоздева, актер Назар Заднепровский и другие.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми/Фото Максим Лисовой

Светлана Тарабарова с дочерью/Фото Максим Лисовой

Екатерина Осадчая/Фото Максим Лисовой

Кроме звездной премьеры, состоялся также благотворительный показ фильма для приемных семей, семей опекунов и усыновителей, ведь мишка Паддингтон присоединился к кампании "Україна для кожної дитини", которую реализуют Министерство социальной политики Украины, ЮНИСЕФ и Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, чтобы поддержать украинских детей, которые растут без заботы родителей, и привлечь внимание общественности к проблеме воспитания детей вне семьи.

Премьера фильма "Приключения Паддингтона в Перу"/Фото Максим Лисовой

Премьера фильма "Приключения Паддингтона в Перу"/Фото Максим Лисовой

О фильме:

Согласно сюжету семья Браунов отправляется в Перу, чтобы посетить родной край Паддингтона и его тетю Люси. Но оказывается, что тетя Люси исчезла и вроде бы отправилась на поиски сокровищ Эльдорадо – глубоко в джунгли Амазонки. Смелый Паддингтон, не раздумывая, отправляется на спасение, а Брауны, конечно же, спешат за ним.

В третьей части франшизы мишку Паддингтона озвучил актер Евгений Лесничий. Героя Гонсало – предка капитана Кабота (в исполнении Антонио Бандераса) – озвучил украинский актер Михаил Кукуюк, а дочь капитана Джину – актриса Антонина Хижняк.

С сегодняшнего дня "Приключения Паддингтона в Перу" в украинском прокате.

Читайте также: