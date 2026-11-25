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Суши вместо стразов: Тина Кунаки удивила необычным объемным маникюром
Вместо привычного нейл-арта она украсила ногти объемными фигурками японского блюда.
Французская модель Тина Кунаки продемонстрировала необычный маникюр, который точно не останется незамеченным. Звезда похвасталась в Instagram оригинальным дизайном ногтей с миниатюрными суши.
Для нового нейл-образа модель выбрала короткую форму ногтей и светлое покрытие. Главной особенностью стали объемные фигурки суши, которыми украсили несколько ногтей. Миниатюрные детали имитируют популярное японское блюдо и выглядят как крошечные съедобные украшения.
Необычный дизайн сочетает сдержанную основу и забавный трехмерный декор. Вместо привычных стразов, блесток или рисунков на ногтях появились миниатюрные роллы и кусочки суши.
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