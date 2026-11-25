Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

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Французская модель Тина Кунаки продемонстрировала необычный маникюр, который точно не останется незамеченным. Звезда похвасталась в Instagram оригинальным дизайном ногтей с миниатюрными суши.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Для нового нейл-образа модель выбрала короткую форму ногтей и светлое покрытие. Главной особенностью стали объемные фигурки суши, которыми украсили несколько ногтей. Миниатюрные детали имитируют популярное японское блюдо и выглядят как крошечные съедобные украшения.

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Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Необычный дизайн сочетает сдержанную основу и забавный трехмерный декор. Вместо привычных стразов, блесток или рисунков на ногтях появились миниатюрные роллы и кусочки суши.

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Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Ранее, напомним, Дуа Липа похвасталась необычным французским маникюром: вместо классики — яркие цвета.

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