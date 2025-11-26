Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: где и когда она состоится

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

11 августа известный португальский футболист Криштиану Роналду сделал свой девушке — 31-летней модели и инфлуэнсеру Джорджине Родригес — предложение спустя 9 лет их отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого эксперты оценили в 5 млн долларов.

© Instagram Джорджины Родригес

Поклонников и знакомых пары теперь интересует, где же и когда сыграют свадьбу. По сообщениям The Daily Mail, роскошное торжество состоится уже лето 2026 года — сразу после чемпионата мира по футболу-2026. Возлюбленные поженятся по христианской традиции на родном острове футболиста — Мадейре, в Фуншальском соборе. Это место выбрано не зря — оно находится всего в 1,5 милях от городской больницы, в которой родился Криштиану, и в трех милях от базы одной из команд, за которую он играл в детстве, «Насьональ да Мадейра».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Напомним, Роналду и Родригес познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

