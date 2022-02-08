Свадьба не за горами: стало известно, где и когда Рианна и ее бойфренд планируют пожениться

Свадьба не за горами: стало известно, где и когда Рианна и ее бойфренд планируют пожениться

Пожениться пара хочет на родине Рианны, поскольку там живут ее самые близкие люди.

В конце января стало известно, что певица Рианна беременна первенцем. Отцом ребенка является бойфренд звезды - рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс). О пополнении будущие родители заявили довольно оригинально, снявшись в фотосеcсии в Нью-Йорке. Рианна была запечатлена с обнаженным животом и в розовом винтажном пальто от Chanel.

Теперь же, согласно информации Daily Mail, Рианна и Раким собираются пожениться, но уже после рождения ребенка. Якобы свадьбу пара хочет сыграть на Барбадосе, а крестной матерью ребенка должна стать премьер-министр этого островного государства Миа Моттли.

Рианна / Getty Images

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