Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси: что известно о гостях, дате и других подробностях

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Реклама

Однако сейчас, по сообщениям нескольких новостных изданий, певица Свифт и спортсмен Келси устроят грандиозное свадебное торжество в самом сердце Нью-Йорка — в «Мэдисон-сквер-гарден». Ни Свифт, ни Келси публично ничего не подтверждали. Единственное, о чём упомянул Келси, — в интервью Джимми Фэллону он сказал, что на свадьбе они, вероятно, выберут живую группу вместо диджея. В то же время фотографы целую неделю дежурят возле арены, снимая, как работники заносят внутрь оборудование и коробки с едой.

Ажиотаж вокруг свадьбы вполне ожидаем: поп-звезда, только что завершившая самый кассовый концертный тур в истории, выходит замуж за трёхкратного чемпиона Суперкубка и одного из самых популярных игроков в американский футбол.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Getty Images

Поэтому, учитывая широкий резонанс в СМИ, вполне вероятно, что в течение длинных выходных вы ещё не раз услышите об этом событии. Вот краткий обзор происходящего, подготовленный изданием The Washington Post.

Реклама

Предыстория

Летом 2023 года Свифт выступала в рамках первой части тура Eras Tour. Её мать, Андреа, увидела в интернете новость о том, как игрок клуба «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси рассказал в своём подкасте, что хотел передать Свифт браслет дружбы со своим номером телефона на её концерте в Канзас-Сити, но его не пустили за кулисы. Андреа это заинтересовало, и, посоветовавшись с двоюродным братом — болельщиком «Чифс», который очень хорошо отзывался о Келси, — она предложила дочери дать ему шанс.

Свифт и её мать рассказали эту историю в документальном сериале «End of an Era» в прошлом году. После нескольких неудачных романтических отношений Тейлор сомневалась, что её уровень популярности вообще позволит ей найти настоящую любовь. В сериале она вспоминала, что думала: «Ничего не получается. В этом мире для меня нет никого». Она скептически относилась к отношениям со спортсменом, но Андреа убедила её попробовать что-то новое.

Очевидно, это сработало. Свифт и Келси, которым позже в этом году исполнится по 37 лет, быстро поняли, что у них много общего — от тесных семейных связей до выступлений на стадионах. «Самый большой сюрприз в моей жизни», — так Свифт описала эти отношения.

Келси сделал предложение в августе 2025 года во дворе своего дома в Канзасе, который специально преобразовали в живописный сад, пока они со Свифт находились внутри и записывали эпизод его подкаста «New Heights».

Реклама

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Время проведения

После того как Келси продлил контракт с «Чифс», поклонники предположили, что свадьба состоится до начала предсезонной подготовки НФЛ сезона 2026–2027 годов (National Football League — профессиональная лига Северной Америки, объединяющая команды США по американскому футболу).

Сначала издание Page Six сообщило, что церемония должна состояться 13 июня в престижном месте в Вотч-Хилле (штат Род-Айленд), недалеко от поместья Свифт, где она неоднократно устраивала знаменитые вечеринки в честь Дня независимости США. Однако один из организаторов свадьбы опроверг эту информацию. Вскоре после этого Entertainment Tonight сообщило, что свадьба состоится 3 июля в Нью-Йорке.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Getty Images

На этой неделе газета «The New York Times» сообщила, что, согласно записке, отправленной в местную полицию, в четверг вечером запланирован репетиционный ужин примерно для 100 гостей, а в пятницу во второй половине дня — основное торжество примерно на 1000 человек. Оно начнётся с коктейльной вечеринки и продлится до утра субботы.

Место проведения

В апреле популярный музыкальный подкаст Every Single Album сообщил о слухах, что Свифт и Келси поженятся в Madison Square Garden. Многие не поверили, что певица позволила бы просочиться информации о столь важном событии, тем более что речь шла о безликой крытой арене в центре Манхэттена.

Реклама

Однако в начале июня TMZ и Page Six также назвали MSG местом проведения, и некоторые с неохотой признали, что это может быть правдой. Другие же до сих пор убеждены, что это всего лишь хитрая дезинформация, призванная сбить журналистов со следа. В качестве доказательства они приводят, например, водителя погрузчика возле арены, который на этой неделе был в футболке с надписью «Taylor Swift Carpenters», считая это частью тщательно продуманного отвлекающего маневра.

Безопасность

The New York Times сообщила, что была подана заявка на перекрытие улиц вокруг MSG с 2 июля до середины дня 4 июля, а охранять территорию будут «сотни» полицейских.

Даже те, кому не нравится идея проведения свадьбы на арене, признают, что с точки зрения безопасности и конфиденциальности это очень удобное место: подземные туннели для прибытия гостей и полное отсутствие возможности для дронов или папарацци сделать фотографии. Как сказал один из организаторов свадеб в комментарии The Washington Post: «MSG — это буквально крепость».

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

Список гостей

В прошлом году в шоу Грэма Нортона Свифт сказала, что самые стрессовые — это те свадьбы, где молодоженам приходится долго решать, кого пригласить из-за ограниченного количества мест. Поэтому сообщение о торжестве на 1000 гостей выглядит вполне логичным, особенно если вспомнить её шутку о том, что она пригласила бы «всех, с кем когда-либо разговаривала».

Реклама

По данным TMZ, все гости подписали соглашения о неразглашении, а также сообщается, что во время празднования будет действовать правило «без телефонов».

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

Среди гостей, как ожидается, будет немало звезд музыки и спорта. Некоторые из них уже подтвердили своё участие, в частности актриса и певица Сьюки Вотерхаус, которая открывала один из лондонских концертов Eras Tour, а также игрок команды San Francisco 49ers Джордж Киттл и его жена Клэр Киттл.

Мужской бутик из Канзас-Сити даже опубликовал сообщение о том, что сшил костюм для главного тренера «Чифс» Энди Рида специально к свадьбе, хотя сам Рид отказался подтвердить это журналистам.

Тем временем поклонники внимательно следят за косвенными намеками. Например, они обратили внимание, что Маришка Харгитей неожиданно взяла выходной со своего бродвейского спектакля именно в пятницу, а кантри-исполнитель Кенни Чесни отменил свои концерты в Las Vegas Sphere, запланированные на пятницу и субботу, объяснив это довольно расплывчато.

Реклама

Новости партнеров