Свадьбы "ангелов": в каких платьях модели Victoria's Secret выходили замуж

Каждая из экс-"ангелов" Victoria's Secret делилась в своих соцсетях снимками своего самого важного дня.

Барбара Палвин

Недавно стало известно, что вышла замуж венгерская модель Барбара Палвин. 29-летняя красотка шла под венец с 30-летним актером Диланом Спроусом. Свадьбу сыграли в родной стране модели, сначала была церемония в церкви, а потом на острове. Праздновали в доме родителей Барбары. Для церемонии модель выбрала платье А-силуэта, со шлейками и небольшим шлейфом и фатой от Vivienne Westwood. Также на невесте были украшения от Tiffany & Co и туфли Jimmy Choo.

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Тейлор Хилл

27-летняя Тейлор Хилл вышла замуж в июне 2023 года. Ее избранником стал британский предприниматель Дэниел Фрайер.10 июня 2023 года Тейлор и ее молодой человек поженились в Винтер Парке, штат Колорадо.

Тейлор шла к алтарю в платье от Etro. Это первое свадебное платье, которое сшил бренд. Хилл сотрудничает с Etro почти десять лет, поэтому, выбор пал именно на этот бренд. Платье было с открытыми плечами и оборками, с длинным шлейфом и фатой. Образ получился очень нежным и романтичным и отличном сочетался с букетом невесты.

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Жозефин Скривер

28-летняя датская модель вышла замуж за солиста американской рок-группы The Cab Алекса Делеона в апреле 2022 года. Для Жози свадебное платье сшил бренд Alberta Ferretti. Струящийся наряд на тонких бретельках и с глубоким вырезом на декольте и длинным шлейфом, расшитым кружевом. Нежный образ был дополнен длинной белой фатой.

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Жасмин Тукс

Модель вышла замуж за Хуана Давида Борреро - исполнительного директора Snapchat в сентябре 2021 года. Свадьба прошла в Эквадоре. Под венец невеста шла в роскошном кружевном платье с длинным шлейфом от Zuhair Murad. Жасмин назвала наряд "классическим, вневременным и очень красивым". И, действительно, пышная юбка расшитая кружевом и очень длинный шлейф, модель выглядела, как принцесса.Также на Жасмин был кружевной ободок на голове и длинная фата, в ушах сверкали серьги с бриллиантами.

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