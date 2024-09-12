Сверкала бельем: Оливия Уайлд в кружевном платье пришла на фэшн-шоу

40-летняя актриса и режиссер имеет стройную фигуру, поэтому без проблем может одеть "голый" наряд на ивент.

Оливия Уайлд посетила показ коллекции бренда Michael Kors, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Для такого события актриса выбрала пикантный лук. На ней было черное кружевное платье миди на тонких бретельках. Под нарядом на Оливии были только черные трусы с высокой посадкой, которыми она сверкала перед собравшимися.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Аутфит Уайлд дополнила черными лакированными слингбэками из крокодиловой кожи и на шпильках, а также черным лакированным крокодиловым клатчем.

У нее были распущены волосы, солнцезащитные очки на лице, красный маникюр, браслет и золотые кольца на руках.

Напомним, Оливия Уайлд, чтобы выглядеть красиво и стройно, регулярно занимается спортом. Папарацци ее подловили после тренировки. Она была одета в черный кроп-топ на тонких бретельках, высокие черные лосины и обута была в черные кроссовки.

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