Была как бриллиант: Дженнифер Лопес в гламурном платье со стразами блистала на церемонии

Ее платье было немного прозрачным и очень удачно подчеркивало стройную фигуру.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии IndieWire Honors 2024, которая прошла в Лос-Анджелесе. Звезда обожает гламурные платья, которые привлекают внимание, поэтому не изменила своему вкусу и опять выбрала подобный лук.

На Дженнифер было серебряное платье от The New Arrivals. Это наряд-водолазка с длинными рукавами и высокой горловиной. Фасон у него был прямым - платье выиграшно подчеркивало фигуру женщины.

Главные украшение платья стали стразы - они его покрывали полностью.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Образ Лопес дополнила клатчем от Kurt Geiger, обувью от Dolce & Gabbana на высоких платформах, а также длинными нюдовыми ногтями, ярким макияжем и драгоценностями. Волосы она уложила назад. Во время церемонии она получила награду Maverick Award за свою новую роль в биографическом фильме Unstoppable.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Как-то 55-летняя Дженнифер Лопес решила немного пошутить и показала в своем Instagram, чем занимается, когда возвращается поздно вечером со светских мероприятий. Оказывается, певица любит перекусить перед сном. На фото она позировала у плиты, что-то помешивая в сковородке.

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