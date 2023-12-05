Сверкала, как бриллиант: гламурные образы актрисы Евы Лонгории на светских мероприятиях в Лос-Анджелесе

В этом месяце у актрисы очень насыщенный график.

В декабре Ева Лонгория - одна из главных звезд на всех вечеринках и светских мероприятиях. Актриса всего за несколько последних дней посетила несколько разных ивентов, где выходила на красные дорожки, демонстрируя гламурные наряды и украшения.

Сначало Ева примеряла серебряный костюм от Sportmax, который состоял из водолазки и юбки ниже колен. Наряд был полностью украшен стразами.

Дополнила она его босоножками от Santoni Satin на высоких каблуках и платформах, длинным розовым маникюром, ярким макияжем с бриллиантовыми украшениями, которые красиво сочетались с ее нарядом.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Затем Лонгория появилась в гламурном золотом платье без бретелек и длинным шлейфом на благотворительном мероприятии Academy Museum Gala. На актрисе было платье от бренда Academy Museum Gala, которое она сочетала с украшениями от Messika и красивой укладкой.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Также она как обладательница премии "Лучший режиссер в кино", позировала на мероприятии "Выбор критиков: чествование чернокожих, латиноамериканцев и достижений AAPI" в Лос-Анджелесе. Для этого появления она выбрала гламурное платье от Stella McCartney с длинными рукавами и вырезами на талии.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Также у платья был декор на талии в виде большой серебряной цепи со стразами.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

А вот дополнила она образ клатчем и гламурными серьгами.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

И четвертый ее выход на публику состоялся в наряде в цветочный принт от бренда Des_Phemmes, который включал в себя объемную рубашку и юбку. Образ она завершила серьгами с желтыми камнями и парой прозрачных слингбэков.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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