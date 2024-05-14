Сверкала, как бриллиант: Леа Сейду появилась на открытии Каннского кинофестиваля во Франции

Актриса Леа Сейду стала звездой красной дорожки Каннского кинофестиваля во Франции, поскольку открывала мероприятие картина, в которой она сыграла главную роль - фильм "Второй акт".

Леа Сейду и Венсан Линдон / Фото: Associated Press

Вышла она к фотографам в серебряном наряде от бренда Louis Vuitton. Платье 38-летней звезды было приталенным, имело открытые плечи и полностью расшито пайетками и бисером. Юбка у платья имела высокий разрез, который открывал ноги актрисы, а также длинный шлейф.

Дополнила образ Леа серебряными босоножками, укладкой с легкими локонами, а также роскошными украшениями с бриллиантами. Макияж у нее был нежный с легким румянцем на щеках.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

В фильме помимо Сейду появились Венсан Линдон, Луи Гаррель и Рафаэль Кенар. Они тоже вышли на красную дорожку.

Леа Сейду и Луи Гаррель / Фото: Associated Press

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