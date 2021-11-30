Сверкала, как бриллиант: модель Шанина Шейк предстала на красной дорожке в "голом" платье

Сверкала, как бриллиант: модель Шанина Шейк предстала на красной дорожке в "голом" платье

Знаменитость выбрала роскошный лук для одного из самых важных модных мероприятий года.

30-летняя австралийская топ-модель Шанина Шейк стала гостью мероприятия в Лондоне - церемонии Fashion Awards. На красной дорожке девушка появилась в роскошном платье, украшенном камнями и жемчугом, от дизайнера Yousef Al Jasmi.

Платье на самом деле было бежевым, а камни были нашиты поверх него, создавая иллюзию "голого" платья. Также его украшали вырезы в форме ромбов по бокам.

Шанина Шейк / Associated Press

Свой образ модель дополнила босоножками, нюдовым маникюром и укладкой-пучком. В ушах Шанины красовались лаконичные серьги в форме изогнутых линий.

Шанина Шейк / Associated Press

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