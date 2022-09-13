Сверкала, как бриллиант: Риз Уизерспун надела на церемонию "Эмми" роскошное платье Armani

В этом году бренд Armani стал спонсором многих известных мероприятий, ведь различные звезды очень активно появлялись в образах от этой марки на Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также на церемонии "Эмми", которая состоялась вчера в Лос-Анджелесе. Одной из тех, кто примерил лук от этого бренда, стала знаменитая голливудская блондинка Риз Уизерспун.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

46-летняя актриса появилась перед камерами в эффектном платье-футляре без бретелей из кутюрной коллекции. Наряд был синего цвета, полностью расшит пайетками и бисером, а также имел красивый волан спереди, украшающий платье.

Дополнили образ Риз черные босоножки на завязках от бренда Aquazzura, а также довольно оригинальные украшения от Tiffany & Co. - бриллиантовые серьги, кольцо и колье с голубыми камнями.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

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