Сверкала, как бриллиант: Сара Мишель Геллар появилась в усыпанном стразами наряде

Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров", появилась на 34-й ежегодной церемонии вручения наград GLAAD Media Awards, проходившей в отеле The Beverly Hilton 30 марта.

45-летняя актриса выбрала для красной дорожки очень сверкающий наряд, который состоял из топа на широких бретельках и юбки-карандаша от бренда Dolce & Gabbana.

Также в ее образе был чокер, босоножки на каблуках и довольно большая сумка с короткой ручкой. Все вещи и аксессуары Сары Мишель были усыпаны серебристыми стразами, которые эффектно сверками в свете вспышек камер и софитов. Волосы она распустила и выровняла, а на лице сделала тоже макияж серебристый тенями с блестками и решила повторить бьюти-тренд прошлого года - склеенные ресницы "паучьи лапки".

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Этот образ нам немного напомнил канонический наряд Пэрис Хилтон, который та надевала на свой 21-й день рождения.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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