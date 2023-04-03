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Сверкала, как бриллиант: Сара Мишель Геллар появилась в усыпанном стразами наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
1 мин
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Сверкала, как бриллиант: Сара Мишель Геллар появилась в усыпанном стразами наряде

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Она выбрала серебристый total look и сделала необычный макияж.

Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров", появилась на 34-й ежегодной церемонии вручения наград GLAAD Media Awards, проходившей в отеле The Beverly Hilton 30 марта.

45-летняя актриса выбрала для красной дорожки очень сверкающий наряд, который состоял из топа на широких бретельках и юбки-карандаша от бренда Dolce & Gabbana.

Также в ее образе был чокер, босоножки на каблуках и довольно большая сумка с короткой ручкой. Все вещи и аксессуары Сары Мишель были усыпаны серебристыми стразами, которые эффектно сверками в свете вспышек камер и софитов. Волосы она распустила и выровняла, а на лице сделала тоже макияж серебристый тенями с блестками и решила повторить бьюти-тренд прошлого года - склеенные ресницы "паучьи лапки".

Сара Мишель Геллар / © Getty Images
Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Этот образ нам немного напомнил канонический наряд Пэрис Хилтон, который та надевала на свой 21-й день рождения.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
253
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