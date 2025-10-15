Сверкала, как драгоценный камень: Приянка Чопра вышла на красную дорожку в гламурном наряде и с голым животом

Приянка Чопра / © Getty Images

Известная модель и актриса Приянка Чопра посетила гламурный бал All That Glitters Diwali Ball в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено празднику Дивали — очень важному в индийской культуре. Поскольку звезда родом из Индии, то оделась празднично и выбрала наряд от Zuhair Murad из коллекции Resort 2026.

Она носила гламурные полупрозрачный блейзер и брюки, украшенные кристаллами, бисером и пайетками. Узоры на костюме имели замысловатые узоры, которые напоминали ее индийское наследие.

Приянка Чопра / © Getty Images

Хотя на вечере присутствовали знакомые лица из индийской общины и мировой индустрии развлечений, все взгляды были прикованы к Чопре и ее непринужденному взгляду на праздничный гламур. Этот ансамбль она дополнила белым шифоновым топом с халтером, прической с розами, множеством украшений. В ее руке также была необычная сумка с короткой ручкой и перьями.

Но пока Чопра демонстрировала в Нью-Йорке этот образ, жена самого богатого человека Индии Мукаша Амбани — 61-летняя Нита Амбани — вышла в свет с инкрустированной бриллиантами сумкой Birkin стоимостью 2 млн долларов.

