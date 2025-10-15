- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Сверкала, как драгоценный камень: Приянка Чопра вышла на красную дорожку в гламурном наряде и с голым животом
Обычно для праздника Дивали выбирают яркие цвета, поэтому костюме в белом оттенке и серебре, который она носила очень удивил, хоть и был праздничным.
Известная модель и актриса Приянка Чопра посетила гламурный бал All That Glitters Diwali Ball в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено празднику Дивали — очень важному в индийской культуре. Поскольку звезда родом из Индии, то оделась празднично и выбрала наряд от Zuhair Murad из коллекции Resort 2026.
Она носила гламурные полупрозрачный блейзер и брюки, украшенные кристаллами, бисером и пайетками. Узоры на костюме имели замысловатые узоры, которые напоминали ее индийское наследие.
Хотя на вечере присутствовали знакомые лица из индийской общины и мировой индустрии развлечений, все взгляды были прикованы к Чопре и ее непринужденному взгляду на праздничный гламур. Этот ансамбль она дополнила белым шифоновым топом с халтером, прической с розами, множеством украшений. В ее руке также была необычная сумка с короткой ручкой и перьями.
Но пока Чопра демонстрировала в Нью-Йорке этот образ, жена самого богатого человека Индии Мукаша Амбани — 61-летняя Нита Амбани — вышла в свет с инкрустированной бриллиантами сумкой Birkin стоимостью 2 млн долларов.