Сверкнул ягодицами: Виктория Бекхэм опубликовала пикантное фото мужа Дэвида

Виктория Бекхэм выставила на всеобщее обозрение публики пикантный снимок своего мужа Дэвида.

На фото 46-летний футболист запечатлен в плавках, которые слегка приспущены с одной стороны да так, что видно часть ягодицы Бекхэма. Кадр сделан таким образом, словно спортсмен задремал на краю бассейна, а его супруга Виктория украдкой сфотографировала мужа в такой пикантной позе.

"Счастливое воскресенье, добро пожаловать!", - написала под снимком дизайнер, добавив, что кадр был сделан именно ею.

Дэвид Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

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Супруги проводят время в Майами, а погода там вполне соответствует тому, чтобы плавать в бассейне и нежится на солнце. Сейчас Дэвид Бекхэм работает в американском футбольном клубе "Интер Майами", поэтому его семья вместе с ним проводит там много времени.

В прошлый выходные Виктория показывала, как весело они с семьей отдохнули в аквапарке.

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