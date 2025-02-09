Сверкнула бельем: красивая Деми Мур в прозрачном платье от Dior сияла на церемонии

62-летняя актриса выбрала для своего выхода пикантный наряд.
Деми Мур посетила 77-ю ежегодную церемонию вручения наград Гильдии режиссеров Америки, состоявшейся в Беверли-Хиллз.
На красной дорожке актриса появилась в элегантном образе. На ней было прозрачное платье из коллекции весна-лето 2018 года бренда Christian Dior. Оно было украшено интересной вышивкой с бисером, напоминавшей глаза. В этом наряде Деми сверкала голубым бельем.
У Мур была красивая прическа с локонами на кончиках, макияж с пышными ресницами и розовыми румянами и красный маникюр. Аутфит Деми дополнила украшениями от Messika: серебряными серьгами с бриллиантами и кольцами с камнями. Деми выглядела стройно и эффектно.
Напомним, Деми Мур на премию Critics Choice Awards надела темно-синее платье от французского Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года.
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