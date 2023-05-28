Сверкнула бицепсами: Синди Кроуфорд в цветастом сарафане позировала на траве

57-летняя знаменитость опубликовала фотографию на которой позирует в макси-сарафане на тонких бретельках в сочный цветочный принт, стоя босиком на траве и в черных солнцезащитных очках. Руками Синди держалась за голову и продемонстрировала свои мышцы, позируя на фоне красивых зеленых растений.

Синди Кроуфорд / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

"Готовы к длинным выходным", - коротко написала в подписи к фото модель.

Судя по всему, у Синди и ее мужа Ренди Гербера сейчас отпуск. Так что в блоге манекенщицы, наверняка, появится еще много разных интересных снимков. Лето буквально на породе и многие знаменитости уже совсем скоро отправятся на красивые курорты и будут хвастаться перед поклонниками красочными кадрами.

Синди Кроуфорд / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

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