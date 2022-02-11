Сверкнула бюстье: Аманда Сейфрид сходила в стильном образе в ресторан

Актриса очень редко появляется на публике.

Звезда фильмов "Mamma Mia!" и "Письма к Джульетте" попала под прицел фотографов, когда вышла вчера вечером из ресторана L'Avenue в Saks в Нью-Йорке. Для своего образа знаменитость выбрала брючный костюм карамельного цвета с принтом, который она сочетала с черным бюстье и туфлями-лодочками.

Волосы Аманда собрала, а вот в руке несла милую сумку-мешок нежно-розового оттенка.

Аманда Сейфрид / Getty Images

Отметим, что совсем скоро должна состояться премьера сериала "Выбывшая" с Амандой в главной роли, который основан на одноименном подкасте ABC Audio и рассказывает о взлете и падении Элизабет Холмс и ее компании Theranos, занимавшейся разработкой инновационного оборудования для анализа крови.

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