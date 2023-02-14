Сверкнула бюстгальтером: Эшли Грэм в эффектном луке пришла на модный показ в Нью-Йорке

Мама троих детей оставила отпрысков на их отца и посетила показ Tory Burch на Нью-Йоркской неделе моды.

35-летняя Эшли Грэм приехала на показ в серебристой кофте, которая просвечивалась и под которой был виден черный бюстгальтер, сочетая сексуальный образ с элегантной юбкой черного цвета и золотыми туфлями.

Грэм распустила длинные волосы и немного накрутила их волнами, сделала насыщенный вечерний макияж со стрелкой на веках и надела золотистые серьги-висюльки.

Также у звезды был французский маникюр и несколько золотых колец сверкало на пальцах.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Модель plus-size любит бывать в светском обществе. Недавно она посетила гала-вечер Fifteen Percent Pledge 2023 в Нью-Йорке, где появилась в изумрудном вечернем платье с оборками и вырезом на декольте, полностью обтягивающее ее фигуру, и обута в черные босоножки на шпильках.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

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