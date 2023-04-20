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Сверкнула бюстгальтером в белой рубашке: Бар Рафаэли на презентации в Мадриде

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
112
Время на прочтение
1 мин
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Сверкнула бюстгальтером в белой рубашке: Бар Рафаэли на презентации в Мадриде

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

Израильская модель Бар Рафаэли представила новую коллекцию Xti в Ginkgo Garden вчера в Мадриде.

37-летняя манекенщица и мама троих детей приехала на светское мероприятие в белоснежной удлиненной рубашке от Maison Valentino, под которой был черный кружевной бюстгальтер, и в белых прямых джинсах Сeline, которые подкатала снизу. К аутфиту модель подобрала черные эспадрильи от Xti.

Бар Рафаэли / © Getty Images
Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

У Бар был светлый маникюр, очень легкий, почти незаметный макияж, а прямые белокурые волосы она распустила.  

Бар Рафаэли / © Getty Images
Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

В своем Instagram Бар показала, как собиралась на ивент и запостила несколько сториз, показав, как ей делали укладку и макияж.

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / Фото: Instagram Бар Рафаэли

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Дата публикации
Просмотры
112
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