Сверкнула бюстгальтером в белой рубашке: Бар Рафаэли на презентации в Мадриде

37-летняя манекенщица и мама троих детей приехала на светское мероприятие в белоснежной удлиненной рубашке от Maison Valentino, под которой был черный кружевной бюстгальтер, и в белых прямых джинсах Сeline, которые подкатала снизу. К аутфиту модель подобрала черные эспадрильи от Xti.

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

У Бар был светлый маникюр, очень легкий, почти незаметный макияж, а прямые белокурые волосы она распустила.

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

В своем Instagram Бар показала, как собиралась на ивент и запостила несколько сториз, показав, как ей делали укладку и макияж.

Бар Рафаэли / Фото: Instagram Бар Рафаэли

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