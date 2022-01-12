Сверкнула бюстом и примерила мини-платье: Эльза Хоск поделилась новыми фото из отпуска

33-летняя шведская модель снова опубликовала несколько фотографий в купальнике.

Эльза Хоск с семьей, судя по фото, отдыхает на Гавайях. Красотка охотно делится в Сети фотографиями, на которых запечатлена в разных купальниках.

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В прошлый раз поклонники могли оценить ее фигуру в розовом бикини, а сейчас Хоск примерила оранжевый купальник, состоящий из лифа и плавок-шорт.

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Модель подняла над головой полотенце и надела на лицо солнцезащитные очки в белой оправе. Также распустила белые кудрявые волосы и сделала несколько интересных кадров.

Также Хоск поделилась и другими снимками, на них она запечатлена в коротком зеленом платье и в очках во время прогулки по пляжу. На плече у девушки маленькая черная сумка, а обута она в белые вьетнамки.

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