Сверкнула декольте: Алессандра Амбросио выбрала пикантный лук для вечеринки в Каннах

Алессандра Амбросио в этом году посещает 76-й Каннский кинофестиваль. Знаменитость накануне церемонии открытия посетила вечеринку, снимками с которой и поделилась в своем блоге в Instagram.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

42-летняя модель была в изумрудном вечернем платье без бретелек, расшитом пайетками, которое эффектно подчеркнуло ее пышный бюст.

Из украшений на ней был красивый золотой браслет от Pomellato и серьги, волосы она распустила и выровняла, макияж сделала вечерний и весьма насыщенный.

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На красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля звезда появилась в другом интересном платье. Во Дворце фестивалей Алессандра Амбросио блистала в вечернем платье из кутюрной коллекции 2005 года Elie Saab, расшитом пайетками, с глубоким вырезом на декольте и капюшоном.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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