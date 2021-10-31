Сверкнула декольте: Ева Лонгория в пикантном топе и брюках-клеш приехала на шоу

Сверкнула декольте: Ева Лонгория в пикантном топе и брюках-клеш приехала на шоу

46-летняя Ева Лонгория показала подписчикам лук, в котором ходила на съемки шоу Эллен Дедженерес.

Актриса опубликовала фото своего красивого образа. Она приехала на съемки в красивом топе цвета шампань с открытыми плечами и откровенной линией декольте, который сочетала с брюками-клеш с высокой талией и остроносой обувью на каблуках. Свой образ Ева дополнила серьгами-гвоздиками, традиционно насыщенным макияжем, а волосы собрала в высокий хвост. "Простая элегантность для Эллен ", - подписала снимки в Instagram актриса.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Также Лонгория опубликовала ролик со съемок самого шоу и показала фрагмент, где они распивали текилу Casa Del Sol Tequila, презентация которой на прошлой неделе состоялась в Лос-Анджелесе.

"Ходят слухи, что в текиле ноль калорий. Или, по крайней мере, так я себе говорю ...Подключайтесь к @theellenshow, чтобы увидеть, как Эллен и @sir_twitch_alot попробуют @casadelsoltequila Salud!", - подписала ролик Лонгория.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

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