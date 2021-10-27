Сверкнула декольте: Крисси Тейген в маленьком черном платье прогулялась по Нью-Йорку

35-летняя модель Крисси Тейген появилась на публике в двух разных образах. Один из них был весьма пикантным.

Мама двоих детей выглядела потрясающе в маленьком черном платье с пикантным вырезом на декольте, когда направлялась на интервью в программе Watch What Happens Live во вторник вечером. Модель запечатлели на выходе из отеля в Нью-Йорке.

Платье было на тонких бретельках и с оборками в виде бантов вокруг ее живота. Тейген дополнила аутфит парой черных босоножек на шпильке с открытым носком и с ремешками вокруг щиколоток. Светлые волосы Крисси были распущены и немного накручены, на лице был макияж, а в ушах сверкали серьги-кольца.

Крисси Тейген / Getty Images

Также звезду сфотографировали на улицах Нью-Йорка в более повседневном образе: трикотажных лосинах и коротком кардигане, черном пальто и черных меховых тапочках. Также модель была в бейсболке, а длинные волосы были накручены локонами и распущены.

Напомним, недавно также в интервью на шоу Today Тейген рассказала о ста днях, которые она провела без алкоголя. "100 дней трезвости, мне так хорошо, голова такая ясная, и я очень взволнована", - заявила модель. Ранее в августе Тейген рассказала в Instagram о том, что когда она жила в Нью-Йорке, то сильно увлекалась алкоголем. "Я сидела с моими множественными двойными стаканами водки и напивалась целый день в одиночестве ... а затем покупала шляпы, которые мне не нравились или которые мне не нужны", - говорила Крисси.

Крисси Тейген / Getty Images

Сейчас модель справилась с этой пагубной привычкой.

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