Сверкнула декольте: леди Виктория Херви привлекла внимание не самым удачным нарядом

Британская аристократка смогла удивить образом.
Леди Виктория Херви - английская модель, светская львица, аристократка и бывшая It girl. Она активно посещает многие вечеринки, премьеры и модные показы, а также регулярно появляется на кинофестивалях Европы и Америки. Не стал исключением и Каннский кинофестиваль, который стартовал на Лазурном берегу Франции 14 мая.
Виктория любит привлекать к себе внимание и часто выбирает провокационные луки, например "голые" платье, кричащие цвета или или фасоны. В этот раз женщина решила акцентировать внимание на декольте, но это была ошибка.
Платье с декольте-сердцем не очень удачно смотрелось на фигуре. Сам наряд был приталенным и украшен стразами. Дополнила она его белой кейп-накидкой с вышивкой на плечах и высокой горловиной.
На шее у аристократки красовалось колье с огромным камнем, а в ушах были серьги-капли. Волосы она собрала в высокую прическу и сделала яркий макияж.
Напомним, что в прошлом году на красной дорожке леди Виктория позировала почти голой, ведь на ней было розовое платье с совершенно прозрачной юбкой.
Читайте также: