Сверкнула декольте: леди Виктория Херви привлекла внимание не самым удачным нарядом

Леди Виктория Херви - английская модель, светская львица, аристократка и бывшая It girl. Она активно посещает многие вечеринки, премьеры и модные показы, а также регулярно появляется на кинофестивалях Европы и Америки. Не стал исключением и Каннский кинофестиваль, который стартовал на Лазурном берегу Франции 14 мая.

Виктория любит привлекать к себе внимание и часто выбирает провокационные луки, например "голые" платье, кричащие цвета или или фасоны. В этот раз женщина решила акцентировать внимание на декольте, но это была ошибка.

Платье с декольте-сердцем не очень удачно смотрелось на фигуре. Сам наряд был приталенным и украшен стразами. Дополнила она его белой кейп-накидкой с вышивкой на плечах и высокой горловиной.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

На шее у аристократки красовалось колье с огромным камнем, а в ушах были серьги-капли. Волосы она собрала в высокую прическу и сделала яркий макияж.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Напомним, что в прошлом году на красной дорожке леди Виктория позировала почти голой, ведь на ней было розовое платье с совершенно прозрачной юбкой.

Леди Виктория Херви в 2023 году / Фото: Getty Images

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