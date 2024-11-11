Сверкнула декольте: Шарлиз Терон в пикантном платье от Schiaparelli блистала на церемонии

Актриса Шарлиз Терон посетила гала-вечер Baby2Baby в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.
49-летняя Терон привлекла внимание публики, облачившись в гламурном кремовом платье с глубоким вырезом на декольте из весенне-летней коллекции Schiaparelli с черным корсетом, подчеркивающим талию.
Вечерний аутфит актриса дополнила массивной золотой серьгой, темным маникюром и золотыми кольцами на пальцах. Белокурые волосы Шарлиз были идеально ровными, а макияж на лице достаточно сдержанным. Обута актриса была в черные лаковые туфли с золотыми носами и на высоких каблуках.
Шарлиз любит быть заметной на публике. Ранее мы показывали вам образ Терон в черном бюстгальтере, который она сочетала с черным удлиненным блейзером и юбкой миди.
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