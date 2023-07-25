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Сверкнула декольте в мини-платье: Эшли Грэм блистала на вечеринке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1605
Время на прочтение
1 мин
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Сверкнула декольте в мини-платье: Эшли Грэм блистала на вечеринке

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

35-летняя модель plus size Эшли Грэм посетила тусовку в ресторане Clase Azul's The Loft в Бруклине.

Знаменитость приехала на мероприятие в мини-платье из газетным принтом, которое переливалось стразами, было на широких бретельках и подчеркивало ее пышное декольте.

Эшли сделала макияж в теплых оттенках, распустила свои длинные темные волосы и широко улыбалась, позируя перед камерами фотографов. Вечеринка прошла в честь празднования Национального дня текилы.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Грэм продемонстрировала эффектный лук во время премьеры фильма "Барби" в Лос-Анджелесе. Эшли надела в тот вечер черное платье фасона русалка с прозрачной вставкой на бедрах и небольшим шлейфом и выглядела весьма привлекательно.

Эшли Грэм / © Associated Press
Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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