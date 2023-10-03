Сверкнула декольте в пикантном луке: Наоми Кэмпбелл подловили в Париже

Супермодель Наоми Кэмпбелл была запечатлена папарацци в Париже.
Там сейчас проходит Парижская неделя моды, в которой 53-летняя Наоми Кэмпбелл принимает активное участие. Звезду сфотографировали, когда она направлялась в отель, в котором остановилась.
По пути в отель звезду сопровождал неизвестный мужчин, который нес ее сумку и пакет. Сама супермодель выглядела эффектно в черном брючном костюме, который состоял из короткого жакета, декорированного красными нитями и брюк со стрелками. Под жакетом у модели не было бюстгальтера.
Кэмпбелл была обута в черные остроносые туфли с пряжками, на шее у нее сверкало драгоценное колье, а в ушах были серьги-висюльки. Она была в черных солнцезащитных очках, которые спасали ее от вспышек фотокамер.
Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл стала приглашенной звездой на показе Dolce Gabbana в рамках Миланской недели моды, где в нижнем белье продефилировала по подиуму.
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