Сверкнула декольте в пикантном платье: Лотти Мосс на вечеринке в Лондоне

Модель и светская тусовщица Лотти Мосс побывала на вечеринке по случаю открытия Radio 1 Big Weekend 2023 в отеле Londoner в центре Лондона.

25-летняя знаменитость продемонстрировала пикантный образ в розовом платье с глубоким вырезом на декольте и несколькими вырезами на животе, которое было полностью расшито пайетками.

Лотти сочетала наряд с кожаной курткой-косухой, маленькой серебристой сумкой на короткой ручке и прозрачными босоножками на платформе. Девушка сделала черный маникюр и педикюр, надела несколько колец на пальцы и серьги-кольца с россыпью камней. Белокурые волосы уложила и разделила по пробору и сделала макияж со стрелками на веках и нюдовыми губами.

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Сводная сестра Кейт Мосс работает как модель на OnlyFans, продавая откровенный контент для взрослых. Так что и в светское общество она обычно выходит в пикантных аутфитах, чем никого уже не удивляет.

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