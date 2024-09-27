Сверкнула декольте в стильном костюме: Виктория Бекхэм на улицах Парижа

В столице Франции Виктория находится, чтобы представлять на Парижской неделе моды свою новую весенне-летнюю коллекцию сезона 2025.

Викки выглядела блестяще в черном брючном костюме, который пикантно подчеркивал ее обнаженное декольте. Талия Бекхэм была подчеркнула поясом, а брюки были широкими и очень длинными. Также она надела большие черные солнцезащитные очки – ее фирменный стиль.

Виктория недавно обстригла длинные волосы и теперь носит каре. Она сделала легкий макияж, надела тонкую золотую подвеску на шею, золотые часы на запястье и сделала светлый маникюр.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

На днях Викторию также запечатлели на улицах Парижа, когда она шла со своим средним сыном Ромео. Говорят, парень решил завязать с футбольной карьерой и заняться дизайном, как и его мать.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Старший сын Бекхэмов – Бруклин Бекхэм – тоже была запечатлен на Парижской неделе моды. Вместе с женой Николой Пельтц они посетили несколько показов в рамках модной недели, а сегодня посетит показ новой коллекции Виктории Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

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