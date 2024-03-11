Сверкнула декольте в золотом платье: Ева Лонгория на оскаровской вечеринке

Если на церемонию в театр "Долби" звезда приехала в элегантном черном платье от Tamara Ralph с обнаженными плечами, пикантным декольте и шлейфом, то на пати появилась уже в другом наряде – золотом.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Эффектный и весьма пикантный наряд с глубоким декольте и на тонких бретельках был расшит камнями. Ева подобрала к нему драгоценные серьги с россыпью камней, сделала насыщенный макияж глаз с пышными ресницами и собрала волосы в низкий, гладкий пучок. На пальцах у актрисы сверкало несколько колец, одно из них было в виде цветка. А маникюр Ева сделала нюдового цвета.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Напомним, Шарлиз Терон также появилась на церемонии "Оскар" в платье с весьма откровенной линией декольте. На ней был наряд Dior Haute Couture и украшения от Boucheron.

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