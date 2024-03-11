Сверкнула декольте в золотом платье: Ева Лонгория на оскаровской вечеринке

Ева Лонгория посетила и церемонию "Оскар" и вечеринку Vanity Fair, прошедшую после церемонии.
Если на церемонию в театр "Долби" звезда приехала в элегантном черном платье от Tamara Ralph с обнаженными плечами, пикантным декольте и шлейфом, то на пати появилась уже в другом наряде – золотом.
Эффектный и весьма пикантный наряд с глубоким декольте и на тонких бретельках был расшит камнями. Ева подобрала к нему драгоценные серьги с россыпью камней, сделала насыщенный макияж глаз с пышными ресницами и собрала волосы в низкий, гладкий пучок. На пальцах у актрисы сверкало несколько колец, одно из них было в виде цветка. А маникюр Ева сделала нюдового цвета.
Напомним, Шарлиз Терон также появилась на церемонии "Оскар" в платье с весьма откровенной линией декольте. На ней был наряд Dior Haute Couture и украшения от Boucheron.
Читайте также:
- В роскошном платье со стразами и змеей на шее: очаровательная Флоренс Пью на красной дорожке "Оскара"
- Это был особый костюм: что известно о наряде режиссера Мстислава Чернова на "Оскаре"
- Они пришли в черном: рассматриваем образы создателей фильма "20 дней в Мариуполе", который получил "Оскар"