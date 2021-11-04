Сверкнула длинными ногами и пышным бюстом: Хайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе

Сверкнула длинными ногами и пышным бюстом: Хайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе

48-летняя Хайди Клум продемонстрировала впечатляющий образ на очередном светском мероприятии в Лос-Анджелесе.

Немецкая манекенщица и мама четверых детей посетила вечеринку по случаю презентации книги Трейси Каннингем "True Color" в пользу фонда Labelle в Лекфите в Лос-Анджелесе.

На пати Клум приехала в черном коротком аутфите от Vera Wang, состоящего из удлиненного блейзера с кружевными рукавами, топа с откровенным декольте и коротких шорт. Обута Клум была в кожаные ботильйоны на высоких каблуках, а мини в сочетании с такой обувью отлично подчеркивали стройные и длинные ноги модели.

Хайди Клум / Getty Images

У Хайди на лице был насыщенный вечерний макияж с блестящими тенями на веках, а белокурые волосы модель распустила. Ее свежее окрашивание выглядело также потрясающе.

Напомним, на недавнюю презентацию нового сингла ее мужа Тома Каулитца Хайди Клум приезжала в белом кружевном комбинезоне и бежевых туфлях-лодочках. Образ Хайди дополнил белый маникюр, точно такой же был и в этот раз.

Хайди Клум и Том Каулиц / Getty Images

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