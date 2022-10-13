Сверкнула формами: Эмили Ратажковски в сексуальном платье-сетке пришла на вечеринку

Недавно Ратажковски подтвердила, что развелась с мужем и теперь наслаждается свободой. Все это происходило на фоне слухов о ее новом романе с актером Брэдом Питтом.

На вечеринке Ратажковски блистала в платье-сетке серого цвета от Fishnet maxi dress, под которое надела сатиновое нижнее белье. В руках Эмили держала черный клатч, а обута была в босоножки на высоких каблуках.

Звезда распустила волосы и сделала себе кудрявую прическу, а также накрасила глаза яркими тенями и подчеркнула пухлые губы блеском. Ногти у модели накрашены не были, но маникюр был аккуратным.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Ратажковски танцевала около диджейского пульта вместе с подругой.

Недавно мы рассказывали, как Эмили Ратажковски оконфузилась в Милане, когда не заметила, что вышла на улицу в топе, на котором остались следы от дезодоранта.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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