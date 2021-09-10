Сверкнула грудью: 60-летняя Джулианна Мур надела платье с пикантным вырезом

Стартовал сезон премьер и светских мероприятий, и звезды, облачившись в лучшие наряды, блистают на красных дорожках.

Вчера, 9 сентября, в Торонто состоялась премьера фильма "Дорогой Эван Хансен". Лента рассказывает про парня, который страдает от социального тревожного расстройства. Это состояние мешает ему контактировать с людьми и заводить друзей. Психотерапевт парня советует ему писать письма самому себе, но главный герой воображает, что ведет переписку со своим одноклассником Коннором, у которого тоже нет друзей. Но вдруг внезапно Коннор заканчивает жизнь самоубийством.

60-летняя Мур, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, приехала на премьеру в скромном сером платье с россыпью страз. Пикантности наряду добавлял достаточно глубокий вырез на декольте актрисы. Но, чтобы выглядеть прилично, Мур все-таки набросила сверху черный блейзер.

Джулианна Мур / Getty Images

Обута Джулианна была в белые босоножки, на них также были маленькие камни, она сделала черный маникюр, и очень насыщенный макияж глаз с темными тенями на веках, а губы накрасила бежевым блеском. Рыжие волосы актриса накрутила локонами и украсила уши маленькими серьгами-гвоздиками.

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Напомним, недавно в рамках Венецианского кинофестиваля пикантный образ на дорожке демонстрировала 58-летняя Деми Мур. Перед камерами звезда тогда появилась в белом коротком топе, который был соединен тонкими полосками с макси-юбкой. Внимание в таком луке, конечно же, привлекало декольте актрисы, впрочем, приблизив фото, было заметно, что грудь Деми выглядит не так уж блестяще, возможно, на ней видны последствия пластических операций.

Деми Мур / Getty Images

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