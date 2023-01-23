Сверкнула грудью: Бар Рафаэли надела пикантный наряд на светское мероприятие

Израильская модель посетила не одно, а сразу несколько мероприятий в Дубае.

37-летняя Бар Рафаэли приезжала на открытие нового роскошного курорта Atlantis The Royal в Дубае. Мы уже видели один ее образ с синей дорожки в черном платье без бретелек и с натуральным макияжем на лице.

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

А теперь хотим показать лук в платье с серебристым лифом, с запахом и на шнуровке и черным подолом от Alexander Wang. Наряд прекрасно гармонировал с черными лаконичными босоножками.

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

Волосы Рафаэли красиво ниспадали локонами на плечи, а в макияже девушка все так же лишь слегка акцентировала внимание на губах, а глаза оставила практически ненакрашенными.

Напомним, недавно Бар показывала, как снималась в рекламе нижнего белья. В Instagram девушка делилась снимками, на которых танцует перед камерой в красивом бельевом комплекте. Подписчики расхвалили фигуру модели и матери троих детей.

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