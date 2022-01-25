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Сверкнула грудью: Бьянка Балти опубликовала несколько пикантных снимков в блоге

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Сверкнула грудью: Бьянка Балти опубликовала несколько пикантных снимков в блоге

Бьянка Балти / Instagram Бьянки Балти

Итальянская красотка Бьянка Балти поделилась в блоге несколькими пикантными кадрами.

На фото 37-летняя Балти запечатлена в серебристом кардигане, который одела на обнаженное тело. Модель красиво подчеркнула грудь и снимки получились очень эротичными, но не пошлыми.

Бьянка позировала на фоне темной плитки. Ее волосы были распущены и красиво накручены локонами, а на лице был легкий макияж, подчеркивающий природную красоту модели.

(листайте фото вправо)

Также в блоге Бьянка показала, как снималась в фотосете, позируя в меховом пальто и сидя на полу. Судя по всему, под пальто у девушки также не было больше никакой одежды.

(листайте фото вправо)

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